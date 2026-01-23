Константин Цзю: «Овечкин — лучший российский спортсмен за последние 25 лет. Хабиб немного до него не дотягивает»

"Лучший спортсмен за последние 25 лет? Для меня в этом вопросе номер один — Александр Овечкин. Он ведь звезда не только российского, но и всего мирового спорта. Саша добился того, что не смог сделать ни один хоккеист из нашей страны.
У нас были великие чемпионы, как Фетисов или Федоров, но рекорд Гретцки побил именно Овечкин. Не в этом, так в следующем году, он побьет и рекорд по общему числу голов. Совсем немного не дотягивает до Саши Хабиб Нурмагомедов.
У него была классная карьера, но есть такая вещь — всемирная известность. Думаю, Овечкина знает практически весь мир. О нем слышали все вне зависимости от пола, возраста и рода деятельности. К сожалению, с великими достижениями Хабиба знакомо более ограниченное количество людей", — сказал Цзю.
25 главных побед России в спорте за 25 лет.
«Ты живешь в Дагестане — зачем тебе сицилийские книги?» Хабиб и Махачев поспорили из-за литературы.