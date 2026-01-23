Панарин — 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии TSN, Михеев — 29-й, Кадри — 2-й, Трочек — 3-й, Стэмкос — 7-й

TSN составил топ-35 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов намечен на 6 марта.
1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
2. Назем Кадри («Калгари»);
3. Винсент Трочек («Рейнджерс»);
4. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
5. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);
6. Блэйк Коулмэн («Калгари»);
7. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);
8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
9. Йеспери Котканиеми («Каролина»);
10. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);
11. Конор Гарланд («Ванкувер»);
12. Люк Шенн («Виннипег»);
13. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);
14. Коннор Мерфи («Чикаго»);
15. Роберт Томас («Сент-Луис»);
16. Бун Дженнер («Коламбус»);
17. Джейк Дебраск («Ванкувер»);
18. Джастин Фолк («Сент-Луис»);
19. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);
20. Бретт Кулак («Питтсбург»);
21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);
22. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);
23. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);
24. Райан О’Райлли («Нэшвилл»);
25. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);
26. Эндрю Пик («Бостон»);
27. Джордан Кайру ("Сент-Луис);
28. Карсон Соуси («Рейнджерс»);
29. Илья Михеев («Чикаго»);
30. Алекс Так («Баффало»);
31. Эрик Хаула («Нэшвилл»);
32. Райан Хартман («Миннесота»);
33. Джейсон Дикинсон («Чикаго»);
34. выбор «Вашингтона» в первом раунде;
35. Йеспер Валльстедт («Миннесота»).
Отмечается, что выбор «Вашингтона» в первом раунде драфта-2026 вошел в список, так как генменеджер «Кэпиталс» Крис Патрик ранее заявил, что «высококлассный крайний нападающий» является приоритетом, и одним из козырей, который он может использовать, является этот драфт-пик.
Также уточняется, что вероятность обмена вратаря «Миннесоты» Йеспера Валльстедта может быть мала, но если «Уайлд» захотят совершить крупную сделку, возможно, им потребуется отдать ценный актив.