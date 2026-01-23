Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Вегас
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Тампа-Бэй
П1
5.07
X
4.83
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сент-Луис
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Вашингтон
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Филадельфия
П1
1.55
X
5.00
П2
5.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Нью-Джерси
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
П1
2.36
X
4.32
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Анахайм
П1
2.36
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
Панарин — 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии TSN, Михеев — 29-й, Кадри — 2-й, Трочек — 3-й, Стэмкос — 7-й

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

Источник: Спортс"

TSN составил топ-35 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов намечен на 6 марта.

1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

2. Назем Кадри («Калгари»);

3. Винсент Трочек («Рейнджерс»);

4. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

5. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);

6. Блэйк Коулмэн («Калгари»);

7. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);

8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

9. Йеспери Котканиеми («Каролина»);

10. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);

11. Конор Гарланд («Ванкувер»);

12. Люк Шенн («Виннипег»);

13. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);

14. Коннор Мерфи («Чикаго»);

15. Роберт Томас («Сент-Луис»);

16. Бун Дженнер («Коламбус»);

17. Джейк Дебраск («Ванкувер»);

18. Джастин Фолк («Сент-Луис»);

19. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);

20. Бретт Кулак («Питтсбург»);

21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);

22. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

23. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);

24. Райан О’Райлли («Нэшвилл»);

25. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

26. Эндрю Пик («Бостон»);

27. Джордан Кайру ("Сент-Луис);

28. Карсон Соуси («Рейнджерс»);

29. Илья Михеев («Чикаго»);

30. Алекс Так («Баффало»);

31. Эрик Хаула («Нэшвилл»);

32. Райан Хартман («Миннесота»);

33. Джейсон Дикинсон («Чикаго»);

34. выбор «Вашингтона» в первом раунде;

35. Йеспер Валльстедт («Миннесота»).

Отмечается, что выбор «Вашингтона» в первом раунде драфта-2026 вошел в список, так как генменеджер «Кэпиталс» Крис Патрик ранее заявил, что «высококлассный крайний нападающий» является приоритетом, и одним из козырей, который он может использовать, является этот драфт-пик.

Также уточняется, что вероятность обмена вратаря «Миннесоты» Йеспера Валльстедта может быть мала, но если «Уайлд» захотят совершить крупную сделку, возможно, им потребуется отдать ценный актив.