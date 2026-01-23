Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.83
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Хартли о «Локомотиве»: «Тренеры — как шеф-повара: приходим со своей книгой рецептов и уверены, что наш шоколадный торт лучше. Внес некоторые коррективы, мы играем более агрессивно, это не секрет&r

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о своей работе в команде.

Источник: Спортс"

На данный момент клуб идет на 2-м месте в таблице Запада.

Ранее Хартли работал в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Авангардом».

— Когда вы пришли в «Локомотив», как вы решили большой философский вопрос: внести небольшие коррективы в налаженную систему, или все менять под свою концепцию?

— Это отличный вопрос. Помню, когда встретился с Александром Крыловым (экс-руководитель «Авангарда» — Спортс") в Копенгагене во время чемпионата мира в 2021 году, он предложил мне работу. Сказал — мы поменяем логотип, форму, полностью обновим бренд, будем активно присутствовать в медиа. Хотим произвести вау-эффект. Мы начали с нуля, как при строительства дома, потом нашу арену признали аварийной, и мы переехали в Балашиху.

Когда мне позвонил Юрий (Юрий Яковлев, президент «Локомотива»), я знал о стабильности «Локомотива» и согласился, обсудил с ним свои идеи. Потом пригласил Рябыкина, Звягина, в тренерском штабе уже были Красоткин, Гусев, взяли нового тренера вратарей. Провел встречу с ними по видеосвязи, потом позвонил каждому игроку по видео — важно было видеть лицо.

«Локомотив» — клуб с большой историей, действующий чемпион. Не было нужно все ломать. Но у каждого тренера своя философия, тренеры — как шеф-повара: приходим со своей книгой рецептов и уверены, что наш шоколадный торт лучше. Внес некоторые коррективы, мы играем более агрессивно, это не секрет.

Но без деталей в игре никакая система не работает. Все держится на вовлеченности игроков, и сегодня мы высоко в таблице, потому что у нас опытная команда, они понимают хоккей, — сказал Хартли.