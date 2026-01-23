Лав про обвинения в домашнем насилии: «Последние 8 месяцев были морально непростыми. Сейчас не буду комментировать ситуацию подробно. Мой фокус — на “Шанхае”

Последним местом работы Лава был «Вашингтон», где он занимал должность ассистента главного тренера. В октябре «Кэпиталс» уволили его после обвинений в домашнем насилии.
— Ваша карьера в НХЛ прервалась из-за обвинений в домашнем насилии. Насколько это правдиво? Влияет ли это на вас?
— Мой фокус — на «Шанхайских Драконах». Сейчас не буду комментировать ситуацию подробно. Очень рад быть здесь. Последние восемь месяцев были морально непростыми, но сейчас я и моя семья рады быть здесь.
— Вы приехали сюда с семьей?
— Сейчас нахожусь здесь один. Все произошло очень быстро, поэтому моя семья в Северной Америке. Им предстоит отправиться сюда. Санкт-Петербург -очень красивый город.
— Удастся ли спасти сезон и выйти в плей-офф?
— Я не буду сейчас судить о том, в каком положении находится команда. Есть сложности с забиванием голов. Первое, чем займусь — это построение отношений со всеми людьми, которые здесь работают. Мне нужно понять, как устроена рутина спортсменов. Сфокусирован на том, чтобы двигаться от игры к игре.
У нас нет много времени, не так много осталось до конца регулярного чемпионат. Будет напряженная ситуация. Для меня важен процесс. Не стоит загадывать далеко вперед. Важно думать о тех вещах, которые происходят каждый день. В первую очередь надо быть сфокусированным на том, что происходит сейчас, — сказал Лав.
Гендиректор «Шанхая» о Лаве: «Овечкин очень лестно отзывался о нем. Он сказал, что если возможно договориться, то надо обязательно это сделать».