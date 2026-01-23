Ричмонд
Хоккей. НХЛ
24.01
Торонто
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
24.01
Чикаго
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.83
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
24.01
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.31
Хоккей. НХЛ
24.01
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.32
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
24.01
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Лав про обвинения в домашнем насилии: «Последние 8 месяцев были морально непростыми. Сейчас не буду комментировать ситуацию подробно. Мой фокус — на “Шанхае”

Новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав не стал комментировать обвинения в домашнем насилии.

Источник: Спортс"

Последним местом работы Лава был «Вашингтон», где он занимал должность ассистента главного тренера. В октябре «Кэпиталс» уволили его после обвинений в домашнем насилии.

— Ваша карьера в НХЛ прервалась из-за обвинений в домашнем насилии. Насколько это правдиво? Влияет ли это на вас?

— Мой фокус — на «Шанхайских Драконах». Сейчас не буду комментировать ситуацию подробно. Очень рад быть здесь. Последние восемь месяцев были морально непростыми, но сейчас я и моя семья рады быть здесь.

— Вы приехали сюда с семьей?

— Сейчас нахожусь здесь один. Все произошло очень быстро, поэтому моя семья в Северной Америке. Им предстоит отправиться сюда. Санкт-Петербург -очень красивый город.

— Удастся ли спасти сезон и выйти в плей-офф?

— Я не буду сейчас судить о том, в каком положении находится команда. Есть сложности с забиванием голов. Первое, чем займусь — это построение отношений со всеми людьми, которые здесь работают. Мне нужно понять, как устроена рутина спортсменов. Сфокусирован на том, чтобы двигаться от игры к игре.

У нас нет много времени, не так много осталось до конца регулярного чемпионат. Будет напряженная ситуация. Для меня важен процесс. Не стоит загадывать далеко вперед. Важно думать о тех вещах, которые происходят каждый день. В первую очередь надо быть сфокусированным на том, что происходит сейчас, — сказал Лав.

Гендиректор «Шанхая» о Лаве: «Овечкин очень лестно отзывался о нем. Он сказал, что если возможно договориться, то надо обязательно это сделать».