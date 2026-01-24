Хартли о приходе в «Локомотив»: «Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает. У&nbs

— Когда меня назначили, почти каждый журналист спрашивал — как вы будете работать с Александром Радуловым и с Егором Суриным? Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает.