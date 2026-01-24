Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.46
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Хартли о приходе в «Локомотив»: «Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает. У&nbs

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением о форварде Егоре Сурине.

Источник: Спортс"

— Вопрос о Егоре Сурине. Он любит трэшток. И другие классные молодые игроки в России занимаются трэштоком. Ваше отношение к этому новому тренду?

— Когда меня назначили, почти каждый журналист спрашивал — как вы будете работать с Александром Радуловым и с Егором Суриным? Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает.

На тренировочном сборе я сразу увидел несколько моментов и сказал: «Стоп, ты должен стать профессионалом высшего уровня». Я люблю трэшток, но ему есть время и место — сначала покажи себя как игрок.

Он невероятно трудолюбивый, много занимается с видео, уважаем в команде и во всей лиге. Посмотрите, сколько он дает команде, у него большое будущее — он станет мощным форвардом, — сказал Хартли.