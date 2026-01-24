Хартли о приходе в «Локомотив»: «Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает. У&nbs

— Вопрос о Егоре Сурине. Он любит трэшток. И другие классные молодые игроки в России занимаются трэштоком. Ваше отношение к этому новому тренду?
— Когда меня назначили, почти каждый журналист спрашивал — как вы будете работать с Александром Радуловым и с Егором Суриным? Радулова я знал — это ветеран, харизма, страсть, а Сурина — нет. Это был как черт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает.
На тренировочном сборе я сразу увидел несколько моментов и сказал: «Стоп, ты должен стать профессионалом высшего уровня». Я люблю трэшток, но ему есть время и место — сначала покажи себя как игрок.
Он невероятно трудолюбивый, много занимается с видео, уважаем в команде и во всей лиге. Посмотрите, сколько он дает команде, у него большое будущее — он станет мощным форвардом, — сказал Хартли.