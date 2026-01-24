Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Черкас о безголевой серии Овечкина: «На фоне возраста могут быть эмоциональные спады, которые отражаются на игре. Это нормально. Саша себя еще покажет»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о 5-матчевой безголевой серии 40-летнего нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

"Ничего удивительного. Овечкин добился всего, чего только мог, побил все рекорды в НХЛ. Естественно, на фоне возраста, того времени, сколько он уже там играет, могут быть какие-то эмоциональные спады, которые отражаются на игре. Это нормально.

В прошлом году тоже был спад, а потом начал забивать. Думаю, Саша еще себя покажет", — сказал Черкас.

Овечкин не забил в 5-й игре подряд: ассист, два броска в створ и полезность «0» за 23:13 на льду с «Ванкувером».

