Черкас о безголевой серии Овечкина: «На фоне возраста могут быть эмоциональные спады, которые отражаются на игре. Это нормально. Саша себя еще покажет»

"Ничего удивительного. Овечкин добился всего, чего только мог, побил все рекорды в НХЛ. Естественно, на фоне возраста, того времени, сколько он уже там играет, могут быть какие-то эмоциональные спады, которые отражаются на игре. Это нормально.
В прошлом году тоже был спад, а потом начал забивать. Думаю, Саша еще себя покажет", — сказал Черкас.
Овечкин не забил в 5-й игре подряд: ассист, два броска в створ и полезность «0» за 23:13 на льду с «Ванкувером».
