Депутат Журова о том, ждать ли положительного решения по России после оспаривания в CAS: «Да, потому что уже были федерации игровых видов спорта, которые допускали»

Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
ФХР заявила, что обжалует решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).
— ИИХФ продлила отстранение российских команд, несмотря на рекомендации МОК о допуске к юношеским соревнованиям. Ожидаемо ли это было?
— Вообще не ожидаемое решение. Наверное, наша федерация до этого ждала, что примут положительное решение. Но понятно же, что это делают, чтобы не успеть к постолимпийскому чемпионату мира. Если такое решение принимается, то уже можно и не успеть. Они затягивают этот процесс.
— Как думаете, можно ли ожидать положительное решение уже после оспаривания?
— В CAS, думаю, да, потому что уже были федерации игровых видов спорта, которые допускали, — заявила Журова.