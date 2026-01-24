Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Депутат Журова о том, ждать ли положительного решения по России после оспаривания в CAS: «Да, потому что уже были федерации игровых видов спорта, которые допускали»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала продление недопуска России на международные соревнования.

Источник: Спортс"

Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

ФХР заявила, что обжалует решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— ИИХФ продлила отстранение российских команд, несмотря на рекомендации МОК о допуске к юношеским соревнованиям. Ожидаемо ли это было?

— Вообще не ожидаемое решение. Наверное, наша федерация до этого ждала, что примут положительное решение. Но понятно же, что это делают, чтобы не успеть к постолимпийскому чемпионату мира. Если такое решение принимается, то уже можно и не успеть. Они затягивают этот процесс.

— Как думаете, можно ли ожидать положительное решение уже после оспаривания?

— В CAS, думаю, да, потому что уже были федерации игровых видов спорта, которые допускали, — заявила Журова.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше