Стоун набрал очки в 14-м матче подряд, Айкел — в 11-м. Капитан «Вегаса» обновляет клубный рекорд по длине результативной серии

33-летний Стоун набрал 2+1 и был признан первой звездой встречи.
Его результативная серия продлилась до 14 игр (12+11 на отрезке), он обновляет рекорд клуба. В сезоне у капитана «Голден Найтс» стало 52 (20+32) балла в 34 играх.
29-летний Айкел набрал 1+1 и продлил свою серию до 11 игр (7+13 на отрезке).
Он является единственным игроком в истории клуба из Невады с двумя результативными сериями из 10+ игр (первая — 12 матчей в сезоне-2023/24). В текущей регулярке у нападающего 61 (19+42) очко в 43 играх.