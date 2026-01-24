Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
3
:
Нью-Джерси
4
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.84
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.50
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.30
П2
1.22
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.60
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.31
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Стоун набрал очки в 14-м матче подряд, Айкел — в 11-м. Капитан «Вегаса» обновляет клубный рекорд по длине результативной серии

Форварды «Вегаса» Марк Стоун и Джек Айкел продлили результативные серии в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

33-летний Стоун набрал 2+1 и был признан первой звездой встречи.

Его результативная серия продлилась до 14 игр (12+11 на отрезке), он обновляет рекорд клуба. В сезоне у капитана «Голден Найтс» стало 52 (20+32) балла в 34 играх.

29-летний Айкел набрал 1+1 и продлил свою серию до 11 игр (7+13 на отрезке).

Он является единственным игроком в истории клуба из Невады с двумя результативными сериями из 10+ игр (первая — 12 матчей в сезоне-2023/24). В текущей регулярке у нападающего 61 (19+42) очко в 43 играх.