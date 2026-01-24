Ричмонд
Овечкин забил 70-й гол в пустые ворота в НХЛ. У капитана «Вашингтона» 5 таких шайб в этом сезоне, в прошлом было 8

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Этот гол стал 5-м в пустые ворота для форварда в этом сезоне и 70-м — за карьеру в лиге. В прошлом сезоне Александра забил 8-м таких голов.

Овечкин является лидером в НХЛ по количеству голов в пустые ворота.

Второе место занимает Уэйн Гретцки — 56 шайб. Брэд Маршанд и Мариан Госса делят третью строчку с 40 голами.

Овечкин забил! А «Вашингтон» наконец-то выиграл!

