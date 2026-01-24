Овечкин забил 70-й гол в пустые ворота в НХЛ. У капитана «Вашингтона» 5 таких шайб в этом сезоне, в прошлом было 8

Этот гол стал 5-м в пустые ворота для форварда в этом сезоне и 70-м — за карьеру в лиге. В прошлом сезоне Александра забил 8-м таких голов.
Овечкин является лидером в НХЛ по количеству голов в пустые ворота.
Второе место занимает Уэйн Гретцки — 56 шайб. Брэд Маршанд и Мариан Госса делят третью строчку с 40 голами.
Овечкин забил! А «Вашингтон» наконец-то выиграл!
