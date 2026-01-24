Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
1
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.70
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
1
:
Адмирал
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.25
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Овечкин первым в НХЛ нанес 7000 тысяч бросков. Ближайший преследователь из действующих игроков — Кросби (4417)

Александр Овечкин первым в НХЛ нанес 7000 бросков по воротам.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» сделал это еще 20 января в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:5), когда пять раз бросил по воротам соперника. Тогда он добрался до 7000 тысяч бросков.

После этого в игре с «Ванкувером» (3:4) Александр нанес два броска, затем — еще шесть бросков в матче с «Калгари» (3:1).

Таким образом, в активе россиянина сейчас 7008 бросков по воротам. На втором месте в лиге по этому показателю находится Рэй Бурк — 6209 бросков. На третьем — Яромир Ягр, который нанес 5637 бросков.

Ближайшим преследователем Овечкина среди действующих хоккеистов является нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он находится на 16-й позиции с 4417 бросками. Форвард «Детройта» Патрик Кэйн располагается на 19-й строчке с 4327 бросками.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше