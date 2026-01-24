Овечкин первым в НХЛ нанес 7000 тысяч бросков. Ближайший преследователь из действующих игроков — Кросби (4417)

Капитан «Вашингтона» сделал это еще 20 января в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:5), когда пять раз бросил по воротам соперника. Тогда он добрался до 7000 тысяч бросков.
После этого в игре с «Ванкувером» (3:4) Александр нанес два броска, затем — еще шесть бросков в матче с «Калгари» (3:1).
Таким образом, в активе россиянина сейчас 7008 бросков по воротам. На втором месте в лиге по этому показателю находится Рэй Бурк — 6209 бросков. На третьем — Яромир Ягр, который нанес 5637 бросков.
Ближайшим преследователем Овечкина среди действующих хоккеистов является нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он находится на 16-й позиции с 4417 бросками. Форвард «Детройта» Патрик Кэйн располагается на 19-й строчке с 4327 бросками.