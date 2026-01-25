Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Шабанов остался без очков в 7-й игре подряд. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ и «минус 1» за 14:43 против «Баффало»

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (0:5) и продлил серию без набранных очков до 7 игр.

Источник: Спортс"

25-летний россиянин провел на льду 14:43, нанес 1 бросок в створ и совершил одну потерю, закончив встречу с полезностью «-1».

В этом сезоне НХЛ в активе Шабанова 15 (4+11) очков в 37 матчах при показателе полезности «минус 5».