Шабанов остался без очков в 7-й игре подряд. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ и «минус 1» за 14:43 против «Баффало»

25-летний россиянин провел на льду 14:43, нанес 1 бросок в створ и совершил одну потерю, закончив встречу с полезностью «-1».
В этом сезоне НХЛ в активе Шабанова 15 (4+11) очков в 37 матчах при показателе полезности «минус 5».
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (0:5) и продлил серию без набранных очков до 7 игр.
25-летний россиянин провел на льду 14:43, нанес 1 бросок в створ и совершил одну потерю, закончив встречу с полезностью «-1».
В этом сезоне НХЛ в активе Шабанова 15 (4+11) очков в 37 матчах при показателе полезности «минус 5».