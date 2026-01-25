Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Каролина» выменяла Неучева из «Баффало». У 22-летнего форварда 6+10 в 34 матчах сезона АХЛ

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски объявил, что клуб выменял нападающего Виктора Неучева у «Баффало» на защитника Гэвина Бэйрьютера. Неучев был отправлен в АХЛ — в фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвс».

Источник: Спортс"

22-летний россиянин в нынешнем сезоне набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах АХЛ за «Рочестер». Неучев провел в лиге 130 матчей за карьеру, записав на свой счет 66 (24+42) очков. Ранее он выступал в Fonbet КХЛ за «Автомобилист».