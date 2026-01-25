«Каролина» выменяла Неучева из «Баффало». У 22-летнего форварда 6+10 в 34 матчах сезона АХЛ

22-летний россиянин в нынешнем сезоне набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах АХЛ за «Рочестер». Неучев провел в лиге 130 матчей за карьеру, записав на свой счет 66 (24+42) очков. Ранее он выступал в Fonbet КХЛ за «Автомобилист».
Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски объявил, что клуб выменял нападающего Виктора Неучева у «Баффало» на защитника Гэвина Бэйрьютера. Неучев был отправлен в АХЛ — в фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвс».