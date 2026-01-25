Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Мыльников из «Трактора» о мнении, что ему не хватает стабильности: «Не согласен с экспертами. Проиграл 2 матча, но до этого выиграл 3, все хорошо»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников после победы над «Адмиралом» (3:1) в матче Fonbet КХЛ высказался о стабильности в своих выступлениях.

Источник: Спортс"

— В целом вытерпели, был легкий штурм соперника. Во втором периоде тоже выстояли, были эпизоды, когда нас подзакрыли. Но в третьем начали очень хорошо, по движению выигрывали и за счет этого победили в матче.

— Длительная пауза между матчам как-то повлияла на команду?

— Думаю, пошла на пользу. Два предыдущих матча проиграли, а теперь хорошо выступили и будем набирать ход.

— Как оцените свою игру?

— У меня все стабильно — эмоционально и физически себя чувствую хорошо.

— Хотя эксперты и журналисты считают, что вам как раз не хватает стабильности. Вы, получается, с этим не согласны?

— Конечно, не согласен. Почему нет стабильности? Я выиграл в четырех своих матчах. А против «Автомобилиста» первый гол был выход «1 в 0», и сложно было что-то сделать. Эксперты для этого и есть, чтобы оценивать, но я не согласен с этим мнением. Проиграл две игры, но до этого выиграл три, так что все хорошо.

— Влияет ли на вас информация, что «Трактор» ищет еще одного вратаря?

— Мне абсолютно разницы. То, что ищут, это работа менеджмента. А я делаю свою работу, и мы выигрываем матчи, что и нужно, — сказал Мыльников.