Мыльников из «Трактора» о мнении, что ему не хватает стабильности: «Не согласен с экспертами. Проиграл 2 матча, но до этого выиграл 3, все хорошо»

— В целом вытерпели, был легкий штурм соперника. Во втором периоде тоже выстояли, были эпизоды, когда нас подзакрыли. Но в третьем начали очень хорошо, по движению выигрывали и за счет этого победили в матче.
— Длительная пауза между матчам как-то повлияла на команду?
— Думаю, пошла на пользу. Два предыдущих матча проиграли, а теперь хорошо выступили и будем набирать ход.
— Как оцените свою игру?
— У меня все стабильно — эмоционально и физически себя чувствую хорошо.
— Хотя эксперты и журналисты считают, что вам как раз не хватает стабильности. Вы, получается, с этим не согласны?
— Конечно, не согласен. Почему нет стабильности? Я выиграл в четырех своих матчах. А против «Автомобилиста» первый гол был выход «1 в 0», и сложно было что-то сделать. Эксперты для этого и есть, чтобы оценивать, но я не согласен с этим мнением. Проиграл две игры, но до этого выиграл три, так что все хорошо.
— Влияет ли на вас информация, что «Трактор» ищет еще одного вратаря?
— Мне абсолютно разницы. То, что ищут, это работа менеджмента. А я делаю свою работу, и мы выигрываем матчи, что и нужно, — сказал Мыльников.