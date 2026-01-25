Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Гришин после 3:2 с «Барысом»: «Нефтехимик» сам себе устроил проблемную концовку, получилось нервно. Ребята получат три полных выходных"

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча с «Барысом» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Матч, который в принципе не отличался от всех матчей, когда мы играли против «Барыса». Все практически то же самое. Такой достаточно открытый хоккей. Много моментов у обеих команд. И не очень результативный счет. Сегодня, кстати, мы побольше забили. Только в одной игре, по‑моему, у нас был большой счет. А так не очень крупно.

Хорошая игра в обороне, вратари с обеих сторон молодцы. Мы забили очень важный буллит. Но концовку себе устроили проблемную. Сами себе это сделали, когда удалились, и соперник этим воспользовался. Получилось нервно.

— Перед началом матча вы перетряхнули некоторые сочетания звеньев. В связи с чем?

— Просто мы сдвинули порядок выхода звеньев. Кроме этого, Селезнева мы убрали в звено к Николишину с Заседой. Потому что они в прошлой игре с «Динамо» хорошо сыграли и забили, когда мы сделали такую перестановку. Решили поэтому такое звено оставить, ну, а Надворного оставить в звене с Хоружевым и Точилкиным. Но после первого периода мы решили все вернуть назад, как мы играли в последних матчах.

— Впереди шестидневная пауза. Как планируете ее провести?

— Завтра потренируемся, у нас специальный зал как перед большими паузами. Потом ребята получат три полных дня выходных, отдохнут с семьями от хоккея. Ну, а 28 января собираемся и готовимся к следующей выездной серии.

— Счета меньше в лиге сейчас, потому что скоро плей‑офф?

— Я думаю, что да, связано с этим. Команды начинают в обороне играть строже и самоотверженнее. Больше блокированных бросков, борьбы, не дают противнику добивать шайбы, вратари очень прилично играют, — сказал Гришин.