Гришин после 3:2 с «Барысом»: «Нефтехимик» сам себе устроил проблемную концовку, получилось нервно. Ребята получат три полных выходных"

— Матч, который в принципе не отличался от всех матчей, когда мы играли против «Барыса». Все практически то же самое. Такой достаточно открытый хоккей. Много моментов у обеих команд. И не очень результативный счет. Сегодня, кстати, мы побольше забили. Только в одной игре, по‑моему, у нас был большой счет. А так не очень крупно.
Хорошая игра в обороне, вратари с обеих сторон молодцы. Мы забили очень важный буллит. Но концовку себе устроили проблемную. Сами себе это сделали, когда удалились, и соперник этим воспользовался. Получилось нервно.
— Перед началом матча вы перетряхнули некоторые сочетания звеньев. В связи с чем?
— Просто мы сдвинули порядок выхода звеньев. Кроме этого, Селезнева мы убрали в звено к Николишину с Заседой. Потому что они в прошлой игре с «Динамо» хорошо сыграли и забили, когда мы сделали такую перестановку. Решили поэтому такое звено оставить, ну, а Надворного оставить в звене с Хоружевым и Точилкиным. Но после первого периода мы решили все вернуть назад, как мы играли в последних матчах.
— Впереди шестидневная пауза. Как планируете ее провести?
— Завтра потренируемся, у нас специальный зал как перед большими паузами. Потом ребята получат три полных дня выходных, отдохнут с семьями от хоккея. Ну, а 28 января собираемся и готовимся к следующей выездной серии.
— Счета меньше в лиге сейчас, потому что скоро плей‑офф?
— Я думаю, что да, связано с этим. Команды начинают в обороне играть строже и самоотверженнее. Больше блокированных бросков, борьбы, не дают противнику добивать шайбы, вратари очень прилично играют, — сказал Гришин.