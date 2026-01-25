Гришин после 3:2 с «Барысом»: «Нефтехимик» сам себе устроил проблемную концовку, получилось нервно. Ребята получат три полных выходных"

— Просто мы сдвинули порядок выхода звеньев. Кроме этого, Селезнева мы убрали в звено к Николишину с Заседой. Потому что они в прошлой игре с «Динамо» хорошо сыграли и забили, когда мы сделали такую перестановку. Решили поэтому такое звено оставить, ну, а Надворного оставить в звене с Хоружевым и Точилкиным. Но после первого периода мы решили все вернуть назад, как мы играли в последних матчах.