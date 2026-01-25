Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
2.85
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Разин о селекции «Металлурга»: «Платить по 100 млн за одного хоккеиста не вижу смысла. Мы уникальная команда, только Кузнецов у нас пришел в середине сезона и ушел»

— Я так понимаю, проблема в том, что сейчас все хотят игроков, а деньги мало кого интересуют? Или с чем связано, что в этом году всё так тяжело?

Источник: Спортс"

— У каждого свои задачи. Кто-то хочет денег, но, думаю, сейчас таких мало. Тем более платить по сто миллионов за одного хоккеиста — смысла в этом я не вижу. К тому же остался один день [до дедлайна].

Я думаю, что мы становимся в каком-то смысле уникальной командой. Возможно, такие случаи уже были, но у нас в середине сезона пришел только Кузнецов и в середине сезона он ушел. Мы не взяли ни одного хоккеиста и ни одного не убрали.

Сейчас снова всё взвешиваем — за и против. Потому что усиление может сказаться и негативно, повлиять на фон в раздевалке. Поэтому здесь действительно нужно сто раз отмерить и один раз отрезать, — сказал Разин.