Разин о селекции «Металлурга»: «Платить по 100 млн за одного хоккеиста не вижу смысла. Мы уникальная команда, только Кузнецов у нас пришел в середине сезона и ушел»

— У каждого свои задачи. Кто-то хочет денег, но, думаю, сейчас таких мало. Тем более платить по сто миллионов за одного хоккеиста — смысла в этом я не вижу. К тому же остался один день [до дедлайна].
Я думаю, что мы становимся в каком-то смысле уникальной командой. Возможно, такие случаи уже были, но у нас в середине сезона пришел только Кузнецов и в середине сезона он ушел. Мы не взяли ни одного хоккеиста и ни одного не убрали.
Сейчас снова всё взвешиваем — за и против. Потому что усиление может сказаться и негативно, повлиять на фон в раздевалке. Поэтому здесь действительно нужно сто раз отмерить и один раз отрезать, — сказал Разин.