Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.42
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Ларионов о вратарях СКА: «Нам предлагали 5−6 иностранцев, но лучше дать шанс своим ребятам. У нас все голкиперы молодые, сезон у них неплохой»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромного поражение от «Торпедо» (0:6) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о вратарской линии петербургского клуба.

Источник: Спортс"

— Вратарская тема всегда достаточно чувствительная. Не только в этом сезоне, а уже на протяжении длительного времени в СКА нет постоянного первого номера. И сегодняшняя замена Плешкова в первом периоде это только подтверждает. Как вам со стороны это видится?

— Мы эту тему постоянно обсуждаем, потому что на каждой пресс-конференции после побед никто ничего не говорит. А как мы проигрываем, появляются сразу вопросы по вратарской линии. У нас все три вратаря молодые, все они проводят хороший сезон, скажем так, неплохой.

Но забивая один гол в матче против «Спартака», когда, в принципе, мы должны были забить минимум 4, забивая один гол с 45 бросков в матче против «Сочи», забивая ноль голов сегодня… Самое простое — это ссылаться на вратарей. Понятно, что хочется «здесь и сейчас», но в этой «схватке» приобретается опыт. Как хороший, так и плохой.

Идет становление вратарей, тех навыков, которые они применят в своей карьере. Понятно, что можно купить еще вратарей. Нам предлагали в начале сезона 5 или 6 иностранцев, некоторые из них приехали и уехали обратно — мы их не подписали, очень дорогие. Предлагали пару российских вратарей, которые нигде не играют.

Но лучше все-таки дать шанс и возможность своим ребятам себя реализовать. Вы знаете мое отношение к нашим российским ребятам. Да, есть поражения, есть ошибки, но если смотреть вперед на полгода или на год-два, то, как можно увидеть сегодня в «Торпедо», эти ошибки потом воплощаются в ту зрелость и опыт, которые невозможно купить. И я придерживаюсь такого плана, — сказал Ларионов.