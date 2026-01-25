Ларионов о вратарях СКА: «Нам предлагали 5−6 иностранцев, но лучше дать шанс своим ребятам. У нас все голкиперы молодые, сезон у них неплохой»

— Вратарская тема всегда достаточно чувствительная. Не только в этом сезоне, а уже на протяжении длительного времени в СКА нет постоянного первого номера. И сегодняшняя замена Плешкова в первом периоде это только подтверждает. Как вам со стороны это видится?
— Мы эту тему постоянно обсуждаем, потому что на каждой пресс-конференции после побед никто ничего не говорит. А как мы проигрываем, появляются сразу вопросы по вратарской линии. У нас все три вратаря молодые, все они проводят хороший сезон, скажем так, неплохой.
Но забивая один гол в матче против «Спартака», когда, в принципе, мы должны были забить минимум 4, забивая один гол с 45 бросков в матче против «Сочи», забивая ноль голов сегодня… Самое простое — это ссылаться на вратарей. Понятно, что хочется «здесь и сейчас», но в этой «схватке» приобретается опыт. Как хороший, так и плохой.
Идет становление вратарей, тех навыков, которые они применят в своей карьере. Понятно, что можно купить еще вратарей. Нам предлагали в начале сезона 5 или 6 иностранцев, некоторые из них приехали и уехали обратно — мы их не подписали, очень дорогие. Предлагали пару российских вратарей, которые нигде не играют.
Но лучше все-таки дать шанс и возможность своим ребятам себя реализовать. Вы знаете мое отношение к нашим российским ребятам. Да, есть поражения, есть ошибки, но если смотреть вперед на полгода или на год-два, то, как можно увидеть сегодня в «Торпедо», эти ошибки потом воплощаются в ту зрелость и опыт, которые невозможно купить. И я придерживаюсь такого плана, — сказал Ларионов.