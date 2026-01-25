Тренер «Сочи» Михайлов об 1:2 с «Салаватом»: «В очередной раз подвела игровая дисциплина. Только в концовке забили и опять получили в пустые»

— Плохое начало в первом периоде. Дальше стали действовать агрессивнее и плотнее. Стали возникать моменты, начали цепляться за шайбу в зоне атаки. Но в очередной раз подвела игровая дисциплина. Только в концовке забили один гол и опять получили в пустые. К сожалению, результат такой.