Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
3
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
10.75
X
3.55
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
2
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.40
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
4
:
Тампа-Бэй
6
Все коэффициенты
П1
1.09
X
14.00
П2
76.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
4
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
78.00
X
21.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов об 1:2 с «Салаватом»: «В очередной раз подвела игровая дисциплина. Только в концовке забили и опять получили в пустые»

Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Плохое начало в первом периоде. Дальше стали действовать агрессивнее и плотнее. Стали возникать моменты, начали цепляться за шайбу в зоне атаки. Но в очередной раз подвела игровая дисциплина. Только в концовке забили один гол и опять получили в пустые. К сожалению, результат такой.

— Насколько довольны подписанием Егора Петухова? Где видите его в составе?

— Сложно говорить после одного матча. Конечно, рассчитываем на каждого игрока. Безусловно, этот парень с агрессией в атаке. Опытный, умеет создавать моменты, зарабатывать на себе удаления.

И хорошо, что ребята начали подходить к составу. Даня Сероух долго не играл, теперь вышел. Повреждение было у Матвея Гуськова. Понятно, что сразу войти сложно, но мы рассчитываем на этих ребят. Нам нужна свежая кровь, — сказал Михайлов.