Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
3
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
10.75
X
3.55
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
2
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.35
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
4
:
Тампа-Бэй
6
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
57.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
4
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
78.00
X
21.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2

Люзенков о победе над «Ак Барсом»: «У “Сибири” по ходу матча выпали два центрфорварда. В концовке терпели, а на буллитах сказалось мастерство Уилсона»

Тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Предполагали, что будет тяжелая игра. У нас по ходу матча выпали два центральных нападающих, приходилось корректировать тройки, поэтому где-то кто-то просел у нас, соответственно, в первом и третьем периодах инициативой больше владел “Ак Барс”.

Во втором хорошо, что отреагировали сразу и забили ответные голы. К сожалению, не удалось поиграть в большинстве, где-то сами были недостаточно агрессивны, чтобы заработать эти удаления. В концовке терпели, в овертайме была обоюдоострая игра, а на буллитах мастерство одного нашего нападающего [Уилсона] сказалось", — сказал Люзенков.