Люзенков о победе над «Ак Барсом»: «У “Сибири” по ходу матча выпали два центрфорварда. В концовке терпели, а на буллитах сказалось мастерство Уилсона»

Во втором хорошо, что отреагировали сразу и забили ответные голы. К сожалению, не удалось поиграть в большинстве, где-то сами были недостаточно агрессивны, чтобы заработать эти удаления. В концовке терпели, в овертайме была обоюдоострая игра, а на буллитах мастерство одного нашего нападающего [Уилсона] сказалось", — сказал Люзенков.