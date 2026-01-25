Кравец о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Очередное обидное поражение. Когда допускаешь такие ошибки в большинстве, сложно победить»

"В очередной раз такое обидное поражение. Хотя думаю, что мы могли выступить гораздо лучше, дать результат. Но когда допускаешь такие ошибки в большинстве, как сделали мы, то очень сложно победить. Потому что, выходя на третий период, ты настраиваешься на хорошее движение и борьбу. На действия, которые приведут к этому большинству. И это ребята сделали, заработали большинство. А дальше — ответственность других, кому доверяют на протяжении всего сезона. К сожалению, там произошла ошибка, и нам забили гол, который практически решил судьбу матча.
Хотя все равно команда не сдалась, продолжала бороться. Третий период — это 19:6 по броскам. Жалко, что в самом конце шайба попала в поднятую ногу, и гол не засчитали. Потому что, думаю, этого спасения мы все заслуживали.
Но надо работать дальше, искать позитив из этой поездки. К сожалению, она безочковая. Однако мы наконец‑то хоть два гола забили. Это тоже важно для ребят и их уверенности. Если очень постараться, вложить всю душу и сердце, то голы всегда приходят", — сказал Кравец.