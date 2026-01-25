Маршанд набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы. У 37-летнего форварда 49 очков в 42 играх в сезоне, он лучший бомбардир «Флориды» вместе с Райнхартом

Отметим, что больше шайб за сезон в составе «Флориды», чем у Маршанда, в возрасте 37 лет или старше в актив записали только Яромир Ягр (2015/16, 27 в 79 играх) и Джо Нуиндайк (2005/06, 26 в 65).