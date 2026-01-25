Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
4
:
Вашингтон
4
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.95
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2

Маршанд набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы. У 37-летнего форварда 49 очков в 42 играх в сезоне, он лучший бомбардир «Флориды» вместе с Райнхартом

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд сделал дубль с голом в овертайме и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 ОТ). Его признали первой звездой встречи.

На счету 37-летнего канадца, вернувшегося в состав «Пантерс» после пропуска более 2 недель из-за травмы, стало 49 (25+24) очков в 42 играх в сезоне при полезности «минус 8».

Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров южан с форвардом Сэмом Райнхартом (те же 25+24, но в 50 играх, сегодня — 1+1 и звание третьей звезды).

Отметим, что больше шайб за сезон в составе «Флориды», чем у Маршанда, в возрасте 37 лет или старше в актив записали только Яромир Ягр (2015/16, 27 в 79 играх) и Джо Нуиндайк (2005/06, 26 в 65).