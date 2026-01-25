Васильев о лучшем спортсмене России в XXI веке: «Главный человек — Овечкин. Такого никто не добился, все эти десятилетия он держал высочайший уровень»

"У нас было много достойных спортсменов за 25 лет, которых можно рассматривать в качестве лучшего. Не хотелось бы никого обидеть, называя одного. Но главный человек — Александр Овечкин, который за этот период времени совершил невероятное.
Он номер один, в первую очередь приходит на ум. Такого никто не добился, все эти годы он методично шел к результату. Все эти десятилетия он держал высочайший уровень", — заявил Васильев.
Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. В апреле 2025 года он превзошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола), став лучшим снайпером в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. На счету Овечкина сейчас 918 шайб.