Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2

Васильев о лучшем спортсмене России в XXI веке: «Главный человек — Овечкин. Такого никто не добился, все эти десятилетия он держал высочайший уровень»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в XXI веке.

Источник: Спортс

"У нас было много достойных спортсменов за 25 лет, которых можно рассматривать в качестве лучшего. Не хотелось бы никого обидеть, называя одного. Но главный человек — Александр Овечкин, который за этот период времени совершил невероятное.

Он номер один, в первую очередь приходит на ум. Такого никто не добился, все эти годы он методично шел к результату. Все эти десятилетия он держал высочайший уровень", — заявил Васильев.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. В апреле 2025 года он превзошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола), став лучшим снайпером в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. На счету Овечкина сейчас 918 шайб.

