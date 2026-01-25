Ричмонд
Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Он установил рекорд, который еще 100 лет продержится. Сравниться с его достижением никто не может»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг назвал Александр Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет.

Источник: Спортс"

— Лучший российский спортсмен за последние 25 лет?

— По результатам это, очевидно, Александр Овечкин. Он установил такой рекорд, который еще 100 лет продержится. Думаю, в этом вопросе невозможно выбрать кого-то другого.

Сравниться с Овечкиным в этом плане никто не может, его достижения абсолютно уникальны, — сказал Ротенберг.

