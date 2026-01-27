Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Козырев о 2:4 от ЦСКА: «Проиграли, значит, моя ошибка. Ключевой момент — игра в неравных составах, когда они предоставили нам возможность сыграть 5 минут в большинстве»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после поражения от ЦСКА (2:4).

Источник: Спортс"

— Когда играешь с такой командой, как ЦСКА, которая хорошо играет в обороне, сложно отыгрываться. Мы дали им хороший гандикап. Ключевой момент — игра в неравных составах, когда ЦСКА предоставил нам возможность сыграть 5 минут в большинстве.

Мы всегда играем до конца и сегодня не исключение. Мы безусловно работаем над плей-офф, определенные моменты держим в уме. Мы стараемся победить в каждой игре и играем до победы.

— У Шостака какой-то кризис?

— Я не даю оценку индивидуальным действиям наших игроков. Сегодня мы проиграли, значит, моя ошибка. Сотников вышел, дал нам возможность зацепиться за игру. Были замечательные спасения от него.

— Уход Кирилла Пилипенко говорит о том, что он просто не вписывается в ту игру «Северстали», которую вы ставите?

— Кирилл Пилипенко на данный момент является игроком омского «Авангарда». Мы благодарим его за проделанную работу и игру, — сказал Козырев.

ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне — сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе.