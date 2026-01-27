Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).

Источник: Спортс"

Во втором периоде Десятков был наказан малым штрафом за неспортивное поведение.

— Игра была достаточно напряженной и хорошей со стороны обеих команд. Упустив преимущество, мы пытались всеми силами сократить разрыв в счете, моменты у нас были. Не так много, но рук не опустили и пытались сравнять счет.

— Отмененная шайба надломила команду?

— Да нет. Не могу сказать. Команда продолжала работать. Пусть и не на протяжении всей игры. Сказал об этом ребятам в раздевалке.

— За что вы получили удаление?

— Вы у арбитров спросите. От своих слов не отказываюсь. А их мнительность и что они принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано. Если будем все на себя принимать, то далеко не уйдем.

— В дедлайн «Лада» не стала устраивать распродажу. Как решения принимали?

— Насколько знаю, те предложения, с которыми клубы выходили на нас, и наши ответы просто не привели к общему знаменателю. Легионерские позиции все у нас заняты, вратари нас устраивают.

Мы больше сейчас нацелены на молодежь. Мы больше нацелены сейчас на игроков в статусе ограниченно свободных агентов, здесь это очень сложно, — сказал Десятков.