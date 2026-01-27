Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»

Во втором периоде Десятков был наказан малым штрафом за неспортивное поведение.
— Игра была достаточно напряженной и хорошей со стороны обеих команд. Упустив преимущество, мы пытались всеми силами сократить разрыв в счете, моменты у нас были. Не так много, но рук не опустили и пытались сравнять счет.
— Отмененная шайба надломила команду?
— Да нет. Не могу сказать. Команда продолжала работать. Пусть и не на протяжении всей игры. Сказал об этом ребятам в раздевалке.
— За что вы получили удаление?
— Вы у арбитров спросите. От своих слов не отказываюсь. А их мнительность и что они принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано. Если будем все на себя принимать, то далеко не уйдем.
— В дедлайн «Лада» не стала устраивать распродажу. Как решения принимали?
— Насколько знаю, те предложения, с которыми клубы выходили на нас, и наши ответы просто не привели к общему знаменателю. Легионерские позиции все у нас заняты, вратари нас устраивают.
Мы больше сейчас нацелены на молодежь. Мы больше нацелены сейчас на игроков в статусе ограниченно свободных агентов, здесь это очень сложно, — сказал Десятков.