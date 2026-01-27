Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Козлов о дисциплине в игре с «Динамо» Минск: «Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. По мне — все нормально»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

— Важная победа для нас. Всегда непросто играть в Минске. Тем более, когда «Динамо» лидирует в конференции, хорошо играет. В прошлом матче они очень много забили.

Наши ребята — молодцы, с хорошей самоотдачей. Четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сэйвы. Меньшинство хорошо отработало. Я горжусь, как ребята провели весь матч.

— Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский?

— У него небольшое повреждение. Мы решили его приберечь. Пока не знаем, будет ли он играть в Казани.

— Что скажете о дисциплине команды? Было много штрафа.

— Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. Но когда ты получаешь удаление, то… По мне — все нормально. Зачем их останавливать, говоря, чтобы эти эмоции убирать?

— Впервые с 10 января в составе появился Деннис Ян. Как ему не выпадать из состава?

— Играть так, как сегодня. Вся его тройка, с Ефремовым и Бутузовым, провела качественный матч. Они сделали хорошую работу.

— Что с Пименовым?

— У него повреждение, — сказал Козлов.