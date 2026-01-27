Козлов о дисциплине в игре с «Динамо» Минск: «Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. По мне — все нормально»

— Важная победа для нас. Всегда непросто играть в Минске. Тем более, когда «Динамо» лидирует в конференции, хорошо играет. В прошлом матче они очень много забили.
Наши ребята — молодцы, с хорошей самоотдачей. Четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сэйвы. Меньшинство хорошо отработало. Я горжусь, как ребята провели весь матч.
— Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский?
— У него небольшое повреждение. Мы решили его приберечь. Пока не знаем, будет ли он играть в Казани.
— Что скажете о дисциплине команды? Было много штрафа.
— Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. Но когда ты получаешь удаление, то… По мне — все нормально. Зачем их останавливать, говоря, чтобы эти эмоции убирать?
— Впервые с 10 января в составе появился Деннис Ян. Как ему не выпадать из состава?
— Играть так, как сегодня. Вся его тройка, с Ефремовым и Бутузовым, провела качественный матч. Они сделали хорошую работу.
— Что с Пименовым?
— У него повреждение, — сказал Козлов.