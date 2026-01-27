Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что форвард Егор Афанасьев не против вернуться в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

В дедлайн «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Афанасьева за нападающего Клима Костина, а также приобрел Кирилла Пилипенко из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.

Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе».

— Что скажете об итогах дедлайна?

— Мы сработали качественно. Усилили запланированные позиции. Получили очень мастеровитого форварда Пилипенко, способного играть в большинстве и завершать атаки — с хорошим броском и голевым чутьем, набиравшим по 60 очков в двух сезонах.

Сделаем все, чтобы вернуть Кирилла на былой высочайший уровень. Я знаю его очень давно. Еще пересекались вместе в одной команде. Он со своеобразным стилем, но парень с душой, переживает за коллектив, готов полностью отдавать команде и результату.

Кирилл Долженков — крупный габаритный центрфорвард, который очень хорошо прогрессирует в последние два сезона. Давно за ним наблюдаю, и очень рад, что он оказался у нас в команде. И мы сработали ситуативно — получили и силового, и мастеровитого форварда.

Укрепили глубину лавки, нас ждет длинный плей-офф. И мы сработали на будущее. Пилипенко и Долженков могут надолго остаться в «Авангарде».

Также мы получили права на Егора Афанасьева, с кем мы в контакте, и который не против вернуться обратно в КХЛ. Потому мы и получили эти права, — сказал Сопин.