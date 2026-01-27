Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»

Кирилл Долженков — крупный габаритный центрфорвард, который очень хорошо прогрессирует в последние два сезона. Давно за ним наблюдаю, и очень рад, что он оказался у нас в команде. И мы сработали ситуативно — получили и силового, и мастеровитого форварда.