Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»

В дедлайн «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Афанасьева за нападающего Клима Костина, а также приобрел Кирилла Пилипенко из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.
Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе».
— Что скажете об итогах дедлайна?
— Мы сработали качественно. Усилили запланированные позиции. Получили очень мастеровитого форварда Пилипенко, способного играть в большинстве и завершать атаки — с хорошим броском и голевым чутьем, набиравшим по 60 очков в двух сезонах.
Сделаем все, чтобы вернуть Кирилла на былой высочайший уровень. Я знаю его очень давно. Еще пересекались вместе в одной команде. Он со своеобразным стилем, но парень с душой, переживает за коллектив, готов полностью отдавать команде и результату.
Кирилл Долженков — крупный габаритный центрфорвард, который очень хорошо прогрессирует в последние два сезона. Давно за ним наблюдаю, и очень рад, что он оказался у нас в команде. И мы сработали ситуативно — получили и силового, и мастеровитого форварда.
Укрепили глубину лавки, нас ждет длинный плей-офф. И мы сработали на будущее. Пилипенко и Долженков могут надолго остаться в «Авангарде».
Также мы получили права на Егора Афанасьева, с кем мы в контакте, и который не против вернуться обратно в КХЛ. Потому мы и получили эти права, — сказал Сопин.