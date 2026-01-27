Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Болельщики «Сарыарки» обратились к акиму области Карагандинской области с призывом уволить директора клуба

Болельщики «Сарыарки» обратились к акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву.

Ранее появилась информация о том, что в клубе из чемпионата Казахстана разгорается внутренний скандал на фоне проблем с проживанием и питанием.

Сообщалось, что «Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне. Директор клуба занялся бронированием отелей и организацией питания, игроки ели холодную еду. Хоккеисты призвали его уволить.

«Уважаемый Ермаганбет Кабдулович! Фан-сектор хоккейного клуба “Сарыарка” “Шестой полевой” обращается к вам с просьбой разобраться, в сложившейся финансовой ситуации у команды. На выезде ребят селят в гостиницы с нечеловеческими условиями, питание оставляет желать лучшего, оно не просто несбалансированное, оно абсолютно не для спортсменов! Объем и калорийность не соответствует нормам питания!

Ребята хоккеисты до сих пор не получили бонусы и премии, предусмотренные контрактами! Ни мотивации, ни условий для успешных игр! О какой победе в плей-офф может идти речь, если ребята на выездных играх выходят на лед голодные и не отдохнувшие!

Мы являемся болельщиками клуба с его основания и стараемся всячески поддерживать клуб. «Караганда Арена» — место, где карагандинцы проводят свой досуг, болеют семьями, среди поклонников игры много молодежи.

Как известно, хоккей- это самый популярный и узнаваемый вид спорта в Караганде и во всем Казахстане! Он давно уже перестал быть всего лишь видом спорта, это уже целое социальное явление! Хоккейная команда «Сарыарка» — это «визитная карточка», это имидж города, региона!

Мы просим вас обратить пристальное внимание на возникшие проблемы. ХК «Сарыарка» не должен кануть в лету из-за финансовых неурядиц или быть простым середняком-статистом в чемпионате.

При предыдущем руководстве таких проблем не было, хотя Ержан Базылович принял клуб в гораздо худших условиях! Сменили руководителя, стало только хуже! Новый руководитель не реагирует на жалобы и обращения игроков! Ребят с превеликим удовольствием ждут многие клубы!

Мы вынуждены сделать из ситуации следующий вывод: «Команду хотят развалить!» Требуем отставки действующего руководителя клуба Туямашева Берика Болатовича и просим вас до конца сезона оставить исполнять обязанности руководителя Смольянинова Виталия Ивановича!

Заранее благодарим вас за понимание и ждем ваших судьбоносных решений в отношении спорта. Благодарим за внимание к нашему обращению! «- говорится в заявлении фан-сектора “Шестой полевой”.