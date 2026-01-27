Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Анахайм
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
3
:
Бостон
2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
0
:
Юта
1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
3
:
Айлендерс
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Один гол… Наше нападение выглядело не очень. Побыстрее была команда из Уфы. Они сегодня нас опережали. Наша оборона справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. И на точке мы провалились. И большинство имели, но нужно было выгрызать шайбу, чтобы играть сразу в зоне после вбрасывания.

Они выкидывали шайбу — они опять заходили. Нам нужно было сыграть попроще. Но мы много падали. Что‑то наши ребята сегодня не очень… Проблема у нас с нападающими. Может, эйфория нас захлестнула? Легкие голы забили до этого? Но просто не будет, все соперники ведут борьбу", — сказал Квартальнов.