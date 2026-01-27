Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»

"Один гол… Наше нападение выглядело не очень. Побыстрее была команда из Уфы. Они сегодня нас опережали. Наша оборона справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. И на точке мы провалились. И большинство имели, но нужно было выгрызать шайбу, чтобы играть сразу в зоне после вбрасывания.
Они выкидывали шайбу — они опять заходили. Нам нужно было сыграть попроще. Но мы много падали. Что‑то наши ребята сегодня не очень… Проблема у нас с нападающими. Может, эйфория нас захлестнула? Легкие голы забили до этого? Но просто не будет, все соперники ведут борьбу", — сказал Квартальнов.