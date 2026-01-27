«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона

Средняя зарплата хоккеиста по двухлетнему соглашению составит 875 тысяч долларов.
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с 27-летним нападающим Тэйлором Уордом.
Средняя зарплата хоккеиста по двухлетнему соглашению составит 875 тысяч долларов.
В этом сезоне оклад форварда составляет 775 тысяч долларов. Уорд набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 3» в 9 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.