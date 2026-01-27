Макдэвид опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ на 4 балла — 92 против 88. Капитан «Эдмонтона» набрал 8 очков в 2 матчах при «+8»

Канадец также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 23:36 (3:15 — в большинстве, 2:29 — в меньшинстве).
У форварда 8 очков в активе в двух последних матчах. В прошлой игре с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) Коннор набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5».
Макдэвид записал на свой счет 92 (33+59) очка в 54 матчах чемпионата и возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне.
Он опережает нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона на четыре очка — в его активе 88 (38+50) баллов в 50 играх. Третьим идет форвард «Тампы» Никита Кучеров — 80 (26+54) очков в 47 матчах.
