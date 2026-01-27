Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.79
П2
3.96
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
12.50
X
8.00
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Макдэвид опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ на 4 балла — 92 против 88. Капитан «Эдмонтона» набрал 8 очков в 2 матчах при «+8»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвида забил гол в пустые ворота и сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:4).

Источник: Спортс"

Канадец также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 23:36 (3:15 — в большинстве, 2:29 — в меньшинстве).

У форварда 8 очков в активе в двух последних матчах. В прошлой игре с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) Коннор набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5».

Макдэвид записал на свой счет 92 (33+59) очка в 54 матчах чемпионата и возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне.

Он опережает нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона на четыре очка — в его активе 88 (38+50) баллов в 50 играх. Третьим идет форвард «Тампы» Никита Кучеров — 80 (26+54) очков в 47 матчах.

