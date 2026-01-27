Ричмонд
Алексей Немов: «Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане. У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о том, что Александр Овечкин лишен возможности выступить на Играх-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах.

Капитан «Вашингтона» Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 и трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

"Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане. У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр. Но каждому свое.

Я рад, что у нас есть такой хоккеист, как Александр Овечкин, он великий спортсмен", — сказал Немов.

