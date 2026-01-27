Алексей Немов: «Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане. У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр»

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах.
Капитан «Вашингтона» Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 и трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).
"Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане. У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр. Но каждому свое.
Я рад, что у нас есть такой хоккеист, как Александр Овечкин, он великий спортсмен", — сказал Немов.
