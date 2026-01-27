Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
2
:
Трактор
2
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.11
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.10
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.55
П2
4.14
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
28.01
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Локомотив
П1
X
П2

Малкин, Кросби и Летанг провели 1000-й совместный матч в НХЛ с учетом плей-офф. Это 4-е трио партнеров в истории с таким достижением

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг провели 1000-й совместный матч в НХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для хоккеистов «Питтсбурга» стала игра против «Ванкувера» (3:2) 26 января.

Они стали четвертым трио одноклубников в истории, достигшим этого рубежа.

Ранее это удалось Дастину Брауну, Анже Копитару и Дрю Даути в «Лос-Анджелесе» (1040 игр), Данкану Киту, Джонатану Тэйвсу и Патрику Кэйну в «Чикаго» (1004) и Алексу Дельвеккио, Горди Хоу и Марсель Проново в «Детройте» (1001 игра).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше