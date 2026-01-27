Малкин, Кросби и Летанг провели 1000-й совместный матч в НХЛ с учетом плей-офф. Это 4-е трио партнеров в истории с таким достижением

Юбилейной для хоккеистов «Питтсбурга» стала игра против «Ванкувера» (3:2) 26 января.
Они стали четвертым трио одноклубников в истории, достигшим этого рубежа.
Ранее это удалось Дастину Брауну, Анже Копитару и Дрю Даути в «Лос-Анджелесе» (1040 игр), Данкану Киту, Джонатану Тэйвсу и Патрику Кэйну в «Чикаго» (1004) и Алексу Дельвеккио, Горди Хоу и Марсель Проново в «Детройте» (1001 игра).
