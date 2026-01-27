Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
14.00
П2
1.43
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.15
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
28.01
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Агент Овечкина про 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша понимает, что такую высоту может взять, это ему будет очень приятно. Он это держит в уме»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, высказался о том, что капитан «Вашингтона» может забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

На данный момент на счету 40-летнего форварда 918 шайб в регулярках. С учетом плей-офф Овечкин (995 голов) идет вторым, уступая Гретцки (1016).

— Как Александр относится к тому, что может забить 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф?

— Это воспринимается несколько иначе, чем когда Саша бил рекорд Гретцки. Но это тоже важно. Это тоже большая величина, и до этой тысячи Овечкину осталось еще пять шайб.

Конечно, вокруг этого достижения пока нет такой же шумихи, как весной 2025 года. Потому что в НХЛ традиционно не смешивают регулярный чемпионат и плей-офф. Тут чуть меньше ажиотажа. Но сам Саша понимает, что такую высоту может взять, и это ему будет очень приятно. Он это держит в уме.

— До 1000 голов без учета плей-офф — еще 82 шайбы.

— Знаете, на арене «Вашингтона» еще оставался счетчик, который учитывает голы Саши. Его установили к тем дням, когда он шел на базовый рекорд Гретцки. Так что за голами Александра внимательно следят.

— Как в Вашингтоне реагируют на то, что «Кэпиталс» пока не попадают в зону плей-офф?

— Это рабочие моменты. У команды был сложный выезд на Запад, там всегда непросто играть. И были спаренные матчи. До этого были травмированные игроки, тот же Том Уилсон выпал из состава. Он только вернулся, и это поможет команде.

Так все сложилось, и очень плотная конкуренция в Восточной конференции. «Флорида» взяла два Кубка Стэнли подряд, но пока не попадает в зону плей-офф. Буквально две победы, и ты снова в зоне плей-офф. Так что в «Вашингтоне» верят, что они будут бороться за плей-офф до самого конца и в восьмерку в итоге попадут, — сказал Чистяков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше