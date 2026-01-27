Агент Овечкина про 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша понимает, что такую высоту может взять, это ему будет очень приятно. Он это держит в уме»

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
На данный момент на счету 40-летнего форварда 918 шайб в регулярках. С учетом плей-офф Овечкин (995 голов) идет вторым, уступая Гретцки (1016).
— Как Александр относится к тому, что может забить 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф?
— Это воспринимается несколько иначе, чем когда Саша бил рекорд Гретцки. Но это тоже важно. Это тоже большая величина, и до этой тысячи Овечкину осталось еще пять шайб.
Конечно, вокруг этого достижения пока нет такой же шумихи, как весной 2025 года. Потому что в НХЛ традиционно не смешивают регулярный чемпионат и плей-офф. Тут чуть меньше ажиотажа. Но сам Саша понимает, что такую высоту может взять, и это ему будет очень приятно. Он это держит в уме.
— До 1000 голов без учета плей-офф — еще 82 шайбы.
— Знаете, на арене «Вашингтона» еще оставался счетчик, который учитывает голы Саши. Его установили к тем дням, когда он шел на базовый рекорд Гретцки. Так что за голами Александра внимательно следят.
— Как в Вашингтоне реагируют на то, что «Кэпиталс» пока не попадают в зону плей-офф?
— Это рабочие моменты. У команды был сложный выезд на Запад, там всегда непросто играть. И были спаренные матчи. До этого были травмированные игроки, тот же Том Уилсон выпал из состава. Он только вернулся, и это поможет команде.
Так все сложилось, и очень плотная конкуренция в Восточной конференции. «Флорида» взяла два Кубка Стэнли подряд, но пока не попадает в зону плей-офф. Буквально две победы, и ты снова в зоне плей-офф. Так что в «Вашингтоне» верят, что они будут бороться за плей-офф до самого конца и в восьмерку в итоге попадут, — сказал Чистяков.