Хартли о 3:1 со СКА: «Горжусь “Локомотивом”, это командная победа. Радулов любит и ценит хоккей, ледовый дворец — его дом. Он первый на тренировке, часто последний уходит»

Радулов сделал 1+2 в этой встрече. Форвард «Локомотива» повторил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности за один регулярный чемпионат среди игроков 39+ лет. У Радулова в этом сезоне 42 (20+22) очка.
— Хорошая выездная победа. Горжусь командой, это именно командная победа. Все четыре звена дали хорошую игру. Важно, что повели в счете в начале игры.
Отыграли ровно все три периода. Хорошо работали в борьбе, в единоборствах. Каждый проявил себя с хорошей стороны. Хорошая командная дисциплина, ни одного удаление. Исаев выручал, когда нужно.
— Как оцените игру Шалунова, особенно при втором голе?
— Шалунов — настоящий профессионал, показывает это всю карьеру. Когда я еще работал в «Авангарде», два раза встречались с ЦСКА, в составе которого был Шалунов. Во всей лиге не найти лучше профессионала, чем он.
Играла эффективно тройка Сурин‑Радулов‑Шалунов. Смотрим перед плей‑офф, какие сочетания будут предпочтительнее.
— Насколько эмоционально на него повлияло продление контракта?
— Руководство показывает стабильность в том, как составляется состав на сезон. Это видно из истории «Локомотива». Важный момент, когда ребята, заканчивая регулярку и входя в плей‑офф, знают, где будут в ближайшие пару лет, это помогает. Другие ребята тоже видят, как руководство доверяет тем, кто приносит результат.
— Не стали никого подписывать в дедлайн. Это показатель той стабильности?
— Да, об этом и идет речь. Эта команда будет защищать звание чемпиона. Все ребята прошли через многое за эти последние годы. Это часть организации, что есть гордость за то, что делает вся линейка организации, линейка команды.
— Чем объясните эмоциональное долголетие Радулова?
— Не могу объяснить, откуда берет энергию, могу объяснить, откуда берет свою страсть. Он профессионал, любит хоккей. Первый на тренировке, часто последний уходит. Ледовый дворец — это его дом. Через всю карьеру он это несет. Один из тех хоккеистов, который ценит и любит хоккей, — сказал Хартли.