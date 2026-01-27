Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.10
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.40
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.53
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
28.01
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Хартли о 3:1 со СКА: «Горжусь “Локомотивом”, это командная победа. Радулов любит и ценит хоккей, ледовый дворец — его дом. Он первый на тренировке, часто последний уходит»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над СКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:1).

Источник: Спортс"

Радулов сделал 1+2 в этой встрече. Форвард «Локомотива» повторил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности за один регулярный чемпионат среди игроков 39+ лет. У Радулова в этом сезоне 42 (20+22) очка.

— Хорошая выездная победа. Горжусь командой, это именно командная победа. Все четыре звена дали хорошую игру. Важно, что повели в счете в начале игры.

Отыграли ровно все три периода. Хорошо работали в борьбе, в единоборствах. Каждый проявил себя с хорошей стороны. Хорошая командная дисциплина, ни одного удаление. Исаев выручал, когда нужно.

— Как оцените игру Шалунова, особенно при втором голе?

— Шалунов — настоящий профессионал, показывает это всю карьеру. Когда я еще работал в «Авангарде», два раза встречались с ЦСКА, в составе которого был Шалунов. Во всей лиге не найти лучше профессионала, чем он.

Играла эффективно тройка Сурин‑Радулов‑Шалунов. Смотрим перед плей‑офф, какие сочетания будут предпочтительнее.

— Насколько эмоционально на него повлияло продление контракта?

— Руководство показывает стабильность в том, как составляется состав на сезон. Это видно из истории «Локомотива». Важный момент, когда ребята, заканчивая регулярку и входя в плей‑офф, знают, где будут в ближайшие пару лет, это помогает. Другие ребята тоже видят, как руководство доверяет тем, кто приносит результат.

— Не стали никого подписывать в дедлайн. Это показатель той стабильности?

— Да, об этом и идет речь. Эта команда будет защищать звание чемпиона. Все ребята прошли через многое за эти последние годы. Это часть организации, что есть гордость за то, что делает вся линейка организации, линейка команды.

— Чем объясните эмоциональное долголетие Радулова?

— Не могу объяснить, откуда берет энергию, могу объяснить, откуда берет свою страсть. Он профессионал, любит хоккей. Первый на тренировке, часто последний уходит. Ледовый дворец — это его дом. Через всю карьеру он это несет. Один из тех хоккеистов, который ценит и любит хоккей, — сказал Хартли.