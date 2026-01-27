Хартли о 3:1 со СКА: «Горжусь “Локомотивом”, это командная победа. Радулов любит и ценит хоккей, ледовый дворец — его дом. Он первый на тренировке, часто последний уходит»

— Руководство показывает стабильность в том, как составляется состав на сезон. Это видно из истории «Локомотива». Важный момент, когда ребята, заканчивая регулярку и входя в плей‑офф, знают, где будут в ближайшие пару лет, это помогает. Другие ребята тоже видят, как руководство доверяет тем, кто приносит результат.