Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
П1
2.30
X
4.10
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
П1
2.25
X
4.10
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
П1
2.39
X
4.40
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
П1
1.75
X
4.53
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
:
Сан-Хосе
П1
2.68
X
4.40
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
28.01
Сиэтл
:
Вашингтон
П1
2.69
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Ларионов об 1:3 с «Локомотивом»: «У СКА вроде что‑то получалось, но не более. Не будем опускать руки, команда должна подняться со дна. Не хочу показывать пальцем, но усилия, желания, стра

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Сегодня очень важный день для города, для нашей страны (27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Спортс»"). Это матч, который был посвящен тем людям, которые выстояли, выжили, не сломались и показали пример стойкости. Мы хотели того же сегодня. К сожалению, не получилось порадовать болельщиков победой.

Скажу честно, вроде что‑то неплохо получалось, но не более того. Печально. Не хочется показывать пальцем, но усилия, желания, страсти не хватило. Не всем игрокам. Вы видите хоккей, можете делать выводы. Мы тоже их делаем. Внутри разбираем, хотим понять. Но что есть, то есть.

Ни в коем случае не будем опускать руки. Эта команда должна подняться со дна, с психологического дна и дальше понять, кто хочет двигаться дальше. Или мы должны будем пригласить пару молодых игроков, которые покажут, что они хотят. Я в этом не вижу проблему. Соперника с победой", — сказал Ларионов.