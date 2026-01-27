Ларионов об 1:3 с «Локомотивом»: «У СКА вроде что‑то получалось, но не более. Не будем опускать руки, команда должна подняться со дна. Не хочу показывать пальцем, но усилия, желания, стра

«Сегодня очень важный день для города, для нашей страны (27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Спортс»"). Это матч, который был посвящен тем людям, которые выстояли, выжили, не сломались и показали пример стойкости. Мы хотели того же сегодня. К сожалению, не получилось порадовать болельщиков победой.
Скажу честно, вроде что‑то неплохо получалось, но не более того. Печально. Не хочется показывать пальцем, но усилия, желания, страсти не хватило. Не всем игрокам. Вы видите хоккей, можете делать выводы. Мы тоже их делаем. Внутри разбираем, хотим понять. Но что есть, то есть.
Ни в коем случае не будем опускать руки. Эта команда должна подняться со дна, с психологического дна и дальше понять, кто хочет двигаться дальше. Или мы должны будем пригласить пару молодых игроков, которые покажут, что они хотят. Я в этом не вижу проблему. Соперника с победой", — сказал Ларионов.