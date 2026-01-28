Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ — рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков — 527

40-летний форвард обновил собственный рекорд лиги. На втором месте идет Уэйн Гретцки — голы в 638 матчах. Вторую строчку среди действующих хоккеистов (14-е место в истории НХЛ) занимает Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 527 игр.
В этом сезоне на счету Овечкина 45 (22+23) очков за 54 матча при показателе полезности «плюс 2».
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в основное время в регулярках НХЛ — у обоих по 892.
