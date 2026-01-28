Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.55
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ — рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков — 527

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (1:5). Эта игра стала 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которой он забивал.

Источник: Спортс"

40-летний форвард обновил собственный рекорд лиги. На втором месте идет Уэйн Гретцки — голы в 638 матчах. Вторую строчку среди действующих хоккеистов (14-е место в истории НХЛ) занимает Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 527 игр.

В этом сезоне на счету Овечкина 45 (22+23) очков за 54 матча при показателе полезности «плюс 2».

Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в основное время в регулярках НХЛ — у обоих по 892.

Узнать больше по теме
