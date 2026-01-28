Овечкин обошел Дионна и стал 6-м в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах регулярок НХЛ — 812. Капитан «Вашингтона» лидирует среди действующих игроков

40-летний форвард обошел Марселя Дионна и вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх регулярок — 812 (470+342) баллов.
Его опережают только Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).
Россиянин лидирует по этому показателю среди действующих игроков. На второй позиции находится Сидни Кросби — 786 очков.
В этом сезоне на счету Овечкина 45 (22+23) очков в 54 матчах при полезности «плюс 2».
Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ — рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков — 527.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше