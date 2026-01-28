Ричмонд
Никитин после 4:2 с «Динамо»: «Приучаем парней, что все в игре важно. Фокусируясь на том, кто забивает голы и как, ты только энергию потеряешь. Наша философия такая: я делаю то, во что ве

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над московским «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:2).

Источник: Спортс"

— В целом парни молодчики, провели хороший матч. Да, допускали нюансы, которые такой опытной команде как «Динамо» давали импульс. Если в целом рассматривать игру, то все заслуженно.

Приучаем парней, что все в игре важно. Фокусируясь на том, кто забивает голы и как, ты только энергию потеряешь. Наша философия такая: я делаю то, во что верю.

— Оцените дебют Клима Костина.

— Команда, партнеры должны помочь ему: объяснить что‑то, подстраховать. Сегодня мы увидели его сильные качества — силовая борьба, характер. Все придет через игровую практику, ее заменить невозможно. Главное, чтобы был жив‑здоров.

Он играл 5 на 5 в своей тройке, в большинстве. Есть такая мудрость: если у тебя есть будущее, не проклинай прошлое. Он выбрал будущее.

— Есть ли какие‑то подвижки по визе Эберта?

— Эта ситуация нам не подвластна. Мы созваниваемся с ним, Юшкевич объяснил ему требования, что если он будет готов играть, значит, будет играть, — сказал Никитин.