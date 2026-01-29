Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Михайлов об Овечкине: «Пусть продолжает. Очень хочу, чтобы он побил второй рекорд Гретцки. И как можно быстрее»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что желает Александру Овечкину побить еще один рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

После шайбы в матче с «Сиэтлом» (1:5) на счету 40-летнего форварда «Вашингтона» стало 996 голов в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю лидирует Гретцки (1016).

«Положительно оцениваю феномен Александра Овечкина. Очень рад за него! Пусть продолжает. Я очень хочу, чтобы он побил второй рекорд Гретцки. И как можно быстрее», — сказал Михайлов.

В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (22+23) очка в 54 матчах при полезности «плюс 2».

Бретт Халл: «Гретцки останется величайшим, сколько бы голов Овечкин ни забил. Меня спрашивают: “Смог бы Уэйн забивать так много в сегодняшней НХЛ?”. Вы серьезно?».

