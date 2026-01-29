Михайлов об Овечкине: «Пусть продолжает. Очень хочу, чтобы он побил второй рекорд Гретцки. И как можно быстрее»

После шайбы в матче с «Сиэтлом» (1:5) на счету 40-летнего форварда «Вашингтона» стало 996 голов в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю лидирует Гретцки (1016).
«Положительно оцениваю феномен Александра Овечкина. Очень рад за него! Пусть продолжает. Я очень хочу, чтобы он побил второй рекорд Гретцки. И как можно быстрее», — сказал Михайлов.
В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (22+23) очка в 54 матчах при полезности «плюс 2».
Бретт Халл: «Гретцки останется величайшим, сколько бы голов Овечкин ни забил. Меня спрашивают: “Смог бы Уэйн забивать так много в сегодняшней НХЛ?”. Вы серьезно?».
