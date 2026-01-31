Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»

— Совсем недавно «Северсталь» играла с «Динамо». Тогда тоже совершили яркий камбэк. Проиграли по буллитам, но, тем не менее, отыгрались с 0:4. Вы напоминали команде об этом опыте во втором периоде? Может сами игроки помнили, что все по силам? Что с «Динамо» можно отыграться и со счета 0:2.