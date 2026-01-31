Ричмонд
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о волевой победе в матче с «Динамо» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Северсталь» отыгралась с 0:2 по ходу игры.

— Благодарим наших болельщиков, которые сегодня оказали нам шикарную поддержку. Начало матча было за соперником. Между тем, очень хорошо, что мы эту игру выиграли. Получилась такая командная победа, мы проявили характер.

— Совсем недавно «Северсталь» играла с «Динамо». Тогда тоже совершили яркий камбэк. Проиграли по буллитам, но, тем не менее, отыгрались с 0:4. Вы напоминали команде об этом опыте во втором периоде? Может сами игроки помнили, что все по силам? Что с «Динамо» можно отыграться и со счета 0:2.

— Безусловно. Если мы отыгрались, значит, все по силам. То, что мы учитывали прошлый матч — конечно мы анализируем. Готовили ребят к тяжелому матчу.

— Когда Адам Лишка покинет расположение «Северстали» и отправится в сборную Словакии? Поможет ли он команде на следующей неделе или он уже уезжает?

— Адам уже уезжает. Уезжает на сборы в Братиславу уже завтра.

— Вы в одном очке от лидера конференции. Насколько отталкиваетесь от таблицы в своих играх? Или наоборот: стараетесь не думать об этом? Говорите ребятам, чтобы не думали вообще о том, на каком месте идете?

— Мы не отталкиваемся от турнирной таблицы. Мы отталкиваемся от содержания игры, от той игры, которую мы показываем.

— Сегодня большую часть матча «Динамо» играло первым номером, и это было нехарактерно для «Северстали». Если вы согласны, то какое разумное объяснение есть с вашей стороны?

— Да, действительно, в особенности в начале матча «Динамо» контролировало игру. Это было связано с тем, что у нас было очень много брака в передачах.

— К команде присоединился Иван Окунев. Планируете ли вы дальше его задействовать в «Северстали» или все-таки Иван отправится в ВХЛ или МХЛ для получения большей игровой практики?

— На данный момент Иван только первую игру сыграл. Только присоединился к нам. Он будет на данный момент находиться в расположении первой команды, — сказал Козырев.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе.