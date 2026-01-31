Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.51
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.17
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что форвард Николай Голдобин проигрывает конкуренцию.

Источник: Спортс"

30 января СКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:4.

— Почему сегодня отсутствовал Голдобин? Говорят, что он даже на выезд не отправился.

— Здесь вопрос отношения к делу. И это не первый раз. Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь, ты терпишь. Ждешь 20 матчей, ждешь 30, ждешь 40, ждешь 50 матчей. И ты ожидаешь все-таки какой-то отдачи, какого-то огня.

Причем ты ожидаешь этого и на тренировках. На данный момент он просто проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше, — сказал Ларионов.

В активе Голдобина 26 (10+16) очков в 40 матчах сезона.