Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»

— Соперник мастеровитее, более опытный, но мы приложили все силы сегодня, чтобы навязать борьбу. И навязывали, третий гол стал ключевым и переломным по психологии и ходу игры. Если бы не он, концовка была бы более напряженной.
— Почему не играли Грэйовак и Юрчо?
— Плохо сыграли прошлый матч. Червоненко и Романов, которые играли вместо них, выполнили свою задачу, роль четвертого звена. Справлялись, могли сыграть более агрессивно, но свою работу все равно выполнили.
От Грэйовака и Юрчо ждем большего, они тут для другого находятся. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем, — сказал Десятков.