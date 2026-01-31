Ричмонд
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Локомотива» со счетом 1:3.

Источник: Спортс"

— Соперник мастеровитее, более опытный, но мы приложили все силы сегодня, чтобы навязать борьбу. И навязывали, третий гол стал ключевым и переломным по психологии и ходу игры. Если бы не он, концовка была бы более напряженной.

— Почему не играли Грэйовак и Юрчо?

— Плохо сыграли прошлый матч. Червоненко и Романов, которые играли вместо них, выполнили свою задачу, роль четвертого звена. Справлялись, могли сыграть более агрессивно, но свою работу все равно выполнили.

От Грэйовака и Юрчо ждем большего, они тут для другого находятся. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем, — сказал Десятков.