04:30
Чикаго
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.51
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.17
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался об игре команды в матче против «Сочи» (5:2).

Источник: Спортс"

— Очень понравилось, как ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача игроков. Очень доволен сегодняшней игрой.

— [Владимир] Кузнецов появился и оформил дубль. Это ваше чутье?

— Все еще стараюсь узнавать и понять роли игроков. Позиция, на которой сыграл Кузнецов, была в ротации. Он воспользовался всеми своими шансами, это был особенный матч для него.

— Какие ощущения от игры Рендулича?

— Он сегодня был одним из лучших игроков. Были очень хорошие моменты по игре.

— Первая домашняя победа. Есть какие‑то чувства?

— Любая победа чувствуется по-особенному. Сегодня я очень доволен самоотдачей ребят и тем, как они сыграли.

— После одной победы в КХЛ вас пригласили на Матч звезд. Понимаете цену победы в лиге?

— Для меня это очень большая честь — представлять команду на Матче звезд, узнать города в России. Я очень рад быть на Матче звезд.

— От кого вы ждете лидерства в плане набора очков или в раздевалке?

— Как в любой команде, у нас есть капитан и несколько лидеров, которые помогают доносить тренерские задачи. У нас есть ребята с большим опытом. У нас хорошая лидерская группа.

— Как ваши взаимодействия с Алексеем Ковалевым?

— Ковалев, когда играл, был очень умным игроком. Мне не приходится говорить ему много. Я вижу работу, вижу, как большинство улучшается, — сказал Лав.