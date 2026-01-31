Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»

— Очень понравилось, как ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача игроков. Очень доволен сегодняшней игрой.
— [Владимир] Кузнецов появился и оформил дубль. Это ваше чутье?
— Все еще стараюсь узнавать и понять роли игроков. Позиция, на которой сыграл Кузнецов, была в ротации. Он воспользовался всеми своими шансами, это был особенный матч для него.
— Какие ощущения от игры Рендулича?
— Он сегодня был одним из лучших игроков. Были очень хорошие моменты по игре.
— Первая домашняя победа. Есть какие‑то чувства?
— Любая победа чувствуется по-особенному. Сегодня я очень доволен самоотдачей ребят и тем, как они сыграли.
— После одной победы в КХЛ вас пригласили на Матч звезд. Понимаете цену победы в лиге?
— Для меня это очень большая честь — представлять команду на Матче звезд, узнать города в России. Я очень рад быть на Матче звезд.
— От кого вы ждете лидерства в плане набора очков или в раздевалке?
— Как в любой команде, у нас есть капитан и несколько лидеров, которые помогают доносить тренерские задачи. У нас есть ребята с большим опытом. У нас хорошая лидерская группа.
— Как ваши взаимодействия с Алексеем Ковалевым?
— Ковалев, когда играл, был очень умным игроком. Мне не приходится говорить ему много. Я вижу работу, вижу, как большинство улучшается, — сказал Лав.