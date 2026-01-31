Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.50
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»

Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил поражение от «Шанхая» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Сложная игра. В таких ситуациях разницу определяет мастерство. У соперника получилось это сделать. Мы делали много ошибок. Такой результат.

— Чего не хватило?

— Как раз вот этой доли секунды в завершении передач. Разница в мастерстве.

— Пропускали дуплетами. Что случилось?

— Игру начали хорошо, там такое удаление было… Ритм теряется. Как получилось, так получилось.

— До этого вы были непобедимы как главный тренер в родном городе.

— Ни в коем случаем об этом не думаешь.

— Правда, что Самсонов заболел?

— Да, была температура, — сказал Михайлов.