Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»

— Сложная игра. В таких ситуациях разницу определяет мастерство. У соперника получилось это сделать. Мы делали много ошибок. Такой результат.
— Чего не хватило?
— Как раз вот этой доли секунды в завершении передач. Разница в мастерстве.
— Пропускали дуплетами. Что случилось?
— Игру начали хорошо, там такое удаление было… Ритм теряется. Как получилось, так получилось.
— До этого вы были непобедимы как главный тренер в родном городе.
— Ни в коем случаем об этом не думаешь.
— Правда, что Самсонов заболел?
— Да, была температура, — сказал Михайлов.