Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.50
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких — больше бороться за шайбу»

И.о. тренера «Спартака» Александр Барков оценил игру хоккеистов в матче со СКА (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Как оцените дебют Биро?

— В целом хорошо, но ему нужно больше игровой практики, нужно больше брать игру на себя. В ответственные моменты он должен лезть на ворота, бросать по ним.

— У Коротких второй матч за «Спартак». Такое ощущение, что он еще не влился.

— Он быстрый, техничный парень. Ему нужно больше бороться за шайбу, попадать в эту борьбу, а не кататься на льду.

— Как оцените Князева?

— Оценки нормальные. Забили и не пропустили. Вторая игра у него в новой команде — это не просто заиграть на высоком уровне.

— Что можете сказать про игру Гутика?

— Он хорошо влился. По содержанию Даниил хорошо играет, уже забивает голы, — сказал Барков.