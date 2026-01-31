Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уик

Срок действия контракта 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.
Клуб из Нью-Йорка не продлит контракт с игроком. Нападающий был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.
«Мне сообщили, что на сегодня интерес к Панарину проявили следующие клубы: “Анахайм”, “Лос-Анджелес”, “Сан-Хосе”, “Вегас”, “Даллас”, “Юта”, “Колорадо”, “Миннесота”, “Сиэтл”, “Торонто”, “Каролина”, “Вашингтон”, “Тампа” и “Айлендерс”.
К ним могут присоединиться и другие клубы. При этом, что важно, любой переход должен быть одобрен самим игроком", — написал Уикс в соцсети.