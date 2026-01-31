Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
3
:
Коламбус
3
Все коэффициенты
П1
63.00
X
4.81
П2
1.23
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.50
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уик

Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что сразу 14 клубов интересуются форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Источник: Спортс"

Срок действия контракта 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Клуб из Нью-Йорка не продлит контракт с игроком. Нападающий был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.

«Мне сообщили, что на сегодня интерес к Панарину проявили следующие клубы: “Анахайм”, “Лос-Анджелес”, “Сан-Хосе”, “Вегас”, “Даллас”, “Юта”, “Колорадо”, “Миннесота”, “Сиэтл”, “Торонто”, “Каролина”, “Вашингтон”, “Тампа” и “Айлендерс”.

К ним могут присоединиться и другие клубы. При этом, что важно, любой переход должен быть одобрен самим игроком", — написал Уикс в соцсети.