Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.50
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Давыдов о неудачах «Динамо»: «Нет игрового напряжения и четких заданий, чувствуется расхлябанность. Тренеры должны быть жесткими, по-спортивному наглыми»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о неудачах московского «Динамо».

Источник: Спортс"

Команда под руководством Вячеслава Козлова идет на 7-м месте в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Виталий Семенович, родное «Динамо» впервые в этом сезоне уступило «Северстали» — и в последних 13 матчах имеет 10 поражений. Что происходит?

— До вчерашнего дня Череповец по стилю был на вроде бы удобен, трижды его побеждали. А теперь — такое обидное поражение. Вели 2:0 к 34-й минуте — и потом игру потеряли. Не в первый раз в этом чемпионате.

— В чем причины?

— Внутри команды нет игрового напряжения, нет четких заданий — каждой тройке форвардов и паре защитников. Чувствуется расхлябанность, нет стержня, ответственности за результат.

Как следствие, не в первый раз проигрываем со счетов 2:0 или 3:1. Хорошо начали, забили, успокоились, испугались, упустили преимущество — увы, пока это наш сценарий в этом сезоне.

И я вам скажу, что такая пугливость — не в традициях «Динамо». Раньше если мы вели в счете, то уступали крайне редко, а, наоборот, доминировали. Сейчас же такие качели «Динамо» — к сожалению, обычное явление.

— К кому вопросы — к игрокам или тренерскому штабу?

— Игроки зависят от тренеров. Те должны быть жесткими, по-спортивному наглыми людьми. Ошибки должны наказываться, а не прощаться. А у нас, к сожалению, — постоянное повторение пройденного. Один и тот же сценарий.

10 поражений в 13 матчах — это уже тревожный звонок. Надо его услышать — и тренерам, и игрокам, — сказал Давыдов.