Давыдов о неудачах «Динамо»: «Нет игрового напряжения и четких заданий, чувствуется расхлябанность. Тренеры должны быть жесткими, по-спортивному наглыми»

Команда под руководством Вячеслава Козлова идет на 7-м месте в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Виталий Семенович, родное «Динамо» впервые в этом сезоне уступило «Северстали» — и в последних 13 матчах имеет 10 поражений. Что происходит?
— До вчерашнего дня Череповец по стилю был на вроде бы удобен, трижды его побеждали. А теперь — такое обидное поражение. Вели 2:0 к 34-й минуте — и потом игру потеряли. Не в первый раз в этом чемпионате.
— В чем причины?
— Внутри команды нет игрового напряжения, нет четких заданий — каждой тройке форвардов и паре защитников. Чувствуется расхлябанность, нет стержня, ответственности за результат.
Как следствие, не в первый раз проигрываем со счетов 2:0 или 3:1. Хорошо начали, забили, успокоились, испугались, упустили преимущество — увы, пока это наш сценарий в этом сезоне.
И я вам скажу, что такая пугливость — не в традициях «Динамо». Раньше если мы вели в счете, то уступали крайне редко, а, наоборот, доминировали. Сейчас же такие качели «Динамо» — к сожалению, обычное явление.
— К кому вопросы — к игрокам или тренерскому штабу?
— Игроки зависят от тренеров. Те должны быть жесткими, по-спортивному наглыми людьми. Ошибки должны наказываться, а не прощаться. А у нас, к сожалению, — постоянное повторение пройденного. Один и тот же сценарий.
10 поражений в 13 матчах — это уже тревожный звонок. Надо его услышать — и тренерам, и игрокам, — сказал Давыдов.