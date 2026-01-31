«Чикаго» проиграл 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда Блэшилла идет на 12-м месте на Западе

Поражение стало для команды под руководством Джеффа Блэшилла 5-м подряд и 8-м в 10 последних играх.
С 51 очком после 55 матчей «Блэкхокс» занимают 12-е место в Западной конференции. Отставание от зоны wild card — 8 очков.
«Чикаго» уступил «Коламбусу» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
