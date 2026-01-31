Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.50
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

«Чикаго» проиграл 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда Блэшилла идет на 12-м месте на Западе

«Чикаго» уступил «Коламбусу» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Поражение стало для команды под руководством Джеффа Блэшилла 5-м подряд и 8-м в 10 последних играх.

С 51 очком после 55 матчей «Блэкхокс» занимают 12-е место в Западной конференции. Отставание от зоны wild card — 8 очков.