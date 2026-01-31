Татьяна Тарасова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Никто из фигуристов не может с ним сравниться: ни Плющенко, ни Загитова»

"Лучший российский спортсмен за последние 25 лет? Без сомнений, номер один — Александр Овечкин. Он выдающийся хоккеист, которого абсолютно точно знает весь мир.
В фигурном катании в XXI веке тоже было много хороших спортсменов. Сейчас есть талантливые молодые ребята. Несмотря на это, Саша Овечкин остается лучшим. Никто из фигуристов не может с ним сравниться: ни Плющенко, ни Загитова, ни кто-либо еще", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше