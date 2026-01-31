Ричмонд
Татьяна Тарасова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Никто из фигуристов не может с ним сравниться: ни Плющенко, ни Загитова»

Татьяна Тарасова назвала Александра Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет.

Источник: Спортс"

"Лучший российский спортсмен за последние 25 лет? Без сомнений, номер один — Александр Овечкин. Он выдающийся хоккеист, которого абсолютно точно знает весь мир.

В фигурном катании в XXI веке тоже было много хороших спортсменов. Сейчас есть талантливые молодые ребята. Несмотря на это, Саша Овечкин остается лучшим. Никто из фигуристов не может с ним сравниться: ни Плющенко, ни Загитова, ни кто-либо еще", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

