Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
1
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.50
П2
12.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Маккиннон в 7-й раз набрал 90+ очков за регулярку. Только у Кросби и Макдэвида больше таких сезонов среди действующих игроков

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон достиг отметки 90 очков за регулярный чемпионат.

В матче против «Детройта» (4:0, 3-й период) форвард набрал 3 (2+1) балла.

Всего на его счету теперь 91 (40+51) очко в 53 играх сезона-2025/26.

Маккиннон набрал 90 или более очков в 7-м сезоне в карьере. Он превзошел достижения Александра Овечкина и Леона Драйзайтля (по 6 сезонов с 90 баллами) и идет на 3-м месте среди действующих игроков после Сидни Кросби (9) и Коннора Макдэвида (10).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
