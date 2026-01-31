Маккиннон в 7-й раз набрал 90+ очков за регулярку. Только у Кросби и Макдэвида больше таких сезонов среди действующих игроков

В матче против «Детройта» (4:0, 3-й период) форвард набрал 3 (2+1) балла.
Всего на его счету теперь 91 (40+51) очко в 53 играх сезона-2025/26.
Маккиннон набрал 90 или более очков в 7-м сезоне в карьере. Он превзошел достижения Александра Овечкина и Леона Драйзайтля (по 6 сезонов с 90 баллами) и идет на 3-м месте среди действующих игроков после Сидни Кросби (9) и Коннора Макдэвида (10).
